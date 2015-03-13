السيسى: وضعنا استراتيجية للتنمية المستدامة حتى 2030

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن الاقتصاد المصرى لا يكتفى بما يتم إنجازه من مشروعات عملاقة بدعم اقتصاد السوق الذى يؤمن بدور القطاع الخاص فى بيئة مستقلة، فوضعت مصر استراتيجية للتنمية المستدامة حتى عام 2030 لبناء مجتمع حضارى وفقا لمذهب التخطيط بمشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدنى، وذلك لضمان تنفيذ السياسات والبرامج والمبادرات لتحقيق تلك الأهداف الاقتصادية واستعراض المحاور الأساسية التى يرتكز عليها.

وقال الرئيس السيسى، خلال كلمته بمؤتمر "مصر المستقبل"، إن الدولة تعمل على إعادة التوازن المالى بخفض عجز الموازنة العامة، بتحقيق مبادئ العدالة الضريبة بين كل فئات المجتمع وتطبيق سياسة مالية تحفظ الاسعار بالتوازى مع خفض معدل التضخم بخفض الدعم فى قطاع الطاقة وما صاحبه من ارتفاع السلع العالمية، وتحقيق الاستقرار فى الاقتصاد الكلى يعد شرطا اساسيا لضمان استقرار قطاع الاعمال.

وأوضح السيسى، أن معدلات النمو حققت تحسنًا ملحوظًا فى الربع الأول من العام المالى الحالى، ونسعى لتوفير مناخ مستقر ومستدام للاستثمارات والتى راعت البعد التنموى والاقتصادى لأبعد مدى حيث هدفت لخلق ظهير صحراوى يوفر مجالا لتوفير نمو سكانى وزراعى وعمرانى، إلى ساحل البحر الأحمر بما يوفر موانئ للتصدير.

وأوضح الرئيس أنه كما يشارك القطاع الخاص فى المرحلة الأولى لقناة السويس والمرحلة الثانية التى تقوم على تنمية القناة والاستثمار فى مشروع عملاق لتعزيز موقع مصر الاستراتيجى كنقطة ارتكاز بين أوروبا وآسيا وأفريقيا، إلى جانب عدد من المشروعات بعيدة المدى.

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