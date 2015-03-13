أمام المسجد الحرام يدعو علماء الأمة لتعزيز نهج الوسطية

دعا إمام وخطيب المسجد الحرام الدكتور عبد الرحمن السديس علماء الأمة إلى الحفاظ على هوية الأمة الإسلامية ووحدتها ووسطيتها واعتدالها ، وتعاهدها بالتفقيه والتوعية ، وتصحيح المفاهيم الخاطئة، والتصدى للشبهات المضللة والدعوات المغرضة ، وفوضى تكفير المسلمين وتفسيقهم واستحلال دمائهم، وتقوية التواصل مع شباب الأمة لتعزيز نهج الوسطية بينهم ، وتحذيرهم من التفرق والتحزب والمذهبية والطائفية والتعصب ، وتحقيق القدوة الصالحة لهم.

كما دعا فى خطبة الجمعة اليوم شباب الأمة إلى معرفة قدر العلماء ، والاعتصام بالكتاب والسنة وهدى سلف الأمة والحذر من تحريف الغالين وانتحال المبطلين ، وتأويل الجاهلين ، والتمسك بنهج العلماء الربانيين فإنهم أعلم الناس بالمصالح والمفاسد ، وتحقيق الخيورات والمراشد، واجتناب موارد الفرقة والنزاع والاغترار بالشعارات البراقة التى ترفعها بعض التيارات والانتماءات دون أصل شرعى من كتاب أو سنة ، والحذر من اعطاء الفرصة للمجاهيل وأنصاف المتعلمين فى انتزاع ثقتهم بعلمائهم .

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