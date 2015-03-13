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أمام المسجد الحرام يدعو علماء الأمة لتعزيز نهج الوسطية

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أمام المسجد الحرام يدعو علماء الأمة لتعزيز نهج الوسطية أمام المسجد الحرام يدعو علماء الأمة لتعزيز نهج الوسطية
دعا إمام وخطيب المسجد الحرام الدكتور عبد الرحمن السديس علماء الأمة إلى الحفاظ على هوية الأمة الإسلامية ووحدتها ووسطيتها واعتدالها ، وتعاهدها بالتفقيه والتوعية ، وتصحيح المفاهيم الخاطئة، والتصدى للشبهات المضللة والدعوات المغرضة ، وفوضى تكفير المسلمين وتفسيقهم واستحلال دمائهم، وتقوية التواصل مع شباب الأمة لتعزيز نهج الوسطية بينهم ، وتحذيرهم من التفرق والتحزب والمذهبية والطائفية والتعصب ، وتحقيق القدوة الصالحة لهم.

كما دعا فى خطبة الجمعة اليوم شباب الأمة إلى معرفة قدر العلماء ، والاعتصام بالكتاب والسنة وهدى سلف الأمة والحذر من تحريف الغالين وانتحال المبطلين ، وتأويل الجاهلين ، والتمسك بنهج العلماء الربانيين فإنهم أعلم الناس بالمصالح والمفاسد ، وتحقيق الخيورات والمراشد، واجتناب موارد الفرقة والنزاع والاغترار بالشعارات البراقة التى ترفعها بعض التيارات والانتماءات دون أصل شرعى من كتاب أو سنة ، والحذر من اعطاء الفرصة للمجاهيل وأنصاف المتعلمين فى انتزاع ثقتهم بعلمائهم .
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