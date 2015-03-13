ضبط هارب من 5 أحكام بالسجن وبحوزته 8 طرب حشيش بالسويس

ضبطت قوات تأمين الطرق في السويس، اليوم الجمعة، أعرابي هارب من أحكام قضائية بمنطقة عيون موسى وبحوزته 8 طرب من مخدر الحشيش.

كان اللواء طارق الجزار، مدير أمن السويس، قد تلقى إخطارا من العقيد جمال عقل مدير تأمين الطرق يفيد بضبط المتهم، تبين أن المتهم كان يقود سيارة بدون لوحات معدنية بطريق عيون موسى_رأس سدر، وأثناء ذلك فوجئ بأحدى الكمائن المتحركة على الطرق الصحراوية الواصلة بين السويس والمحافظات.

وحاول المتهم الالتفاف والهرب الا ان قوة للكمين لحقت به به الاشتباه في السيارة لكونها بدون لوحات ، وتبين للعميد عاطف مهران مدير المباحث الجنائية أن المتهم هارب من تنفيذ 5 احكام قضائية في قضايا اتجار بالمخدرات، وبتفتيش السيارة عثر بداخلها 8 طرب حشيش مخبأة أسفل الشنطة، وزنت 1.8 كيلو جرام.

وبمناقشة المتهم اعترف بحيازته المضبوطات بقصد الاتجار، تم تحرير محضر بالواقعة، بقسم الجناين، واخطرت النيابة للتحقيق.