استياء أهالى فيكتوريا بالإسكندرية بسبب انقطاع المياه لمدة 24 ساعة

أثار انقطاع مياه الشرب عن منطقة فيكتوريا بالإسكندرية، منذ عصر أمس الخميس، سخط واستياء أهالى منطقة ميدان الساعة التابعة لحى المنتزه، بعد انفجار فى ماسورة مياه للشرب، مما أدى لغرق المنطقة.

وأشار بعض الأهالى المنطقة، لليوم السابع، إلى أن انفجار الماسورة أغرق الشوارع بالمياه، وتسبب فى تعطل حركة المرور، وتعطل مصالحهم مطالبين المسئولين بضرورة إنهاء الأزمة وعودة المياه.

من جانبه قال اللواء يسرى هنرى، رئيس هيئة الصرف الصحى لليوم السابع، إن سبب المشكلة كسر فى ماسورة مياه شرب بالمنطقة قطر 18 مللمتر، وأنه تم غلق مياه الشرب عن المنطقة لاحتواء الموقف، مؤكدا الدفع بسيارات شفط المياه من الشوارع، مشيرا إلى أنه جار إصلاح الماسورة وإعادة فتح المياه عقب اصلاح الكسر.

من ناحية أخرى أكدت محافظة الإسكندرية أنه فور وقوع المشكلة توجهت الأجهزة التنفيذية بحى المنتزه أول برئاسة اللواء فوزى المراسى رئيس الحى إلى الموقع مساء أمس لإصلاح العطل ومازال العمل مستمرا إلى أن يتم الانتهاء من إصلاح الكسر وعودة المياه للأهالى.