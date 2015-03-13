أخبار عاجلة

جامعة السويس: منى البرنس حصلت على «دورات رقص» بالخارج على نفقة الدولة -
بالصور.. وزير الإسكان يفتتح عددا من المشاريع الخدمية بسوهاج اليوم -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
الإبراشي لمقيم دعوى إسقاط حكم مصرية الجزيرتين: «أنت سعودي أكثر منهم» -
أسامة كمال: «اللي متغطي بأمريكا عريان».. وابن عمك الفتوة مش هيحميك مرتين -
أستاذة جامعة السويس: منتقدو رقصي وارتدائي المايوه «متأثرين بالفكر الوهابي» -
فيديو| بسبب المصري.. «المسابقات» نخاطب الزمالك لتقديم مباراة المقاصة -
بالفيديو.. خالد قمر يكشف «ألاعيب» شوقي السعيد الغريبة ضد المنافسين -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن فوائد البطاطس -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

آيسلندا تسحب طلب ترشحها لعضوية الاتحاد الأوروبي

Google+ Print
آيسلندا تسحب طلب ترشحها لعضوية الاتحاد الأوروبي آيسلندا تسحب طلب ترشحها لعضوية الاتحاد الأوروبي

الاتحاد الأوروبي

أعلنت آيسلندا، سحب طلب ترشحها لعضوية الاتحاد الأوروبي، وأفاد بيان صادر عن الخارجية الآيسلندية، أن الوزير غونار سفينسون ،ابلغ القرار إلى نظيره فى لاتفيا التى تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوربى.

و قد اكدت آيسلندا أن سحب طلب العضوية لا يؤثر على أهمية استمرار العلاقات المتينة والتعاون مع دول الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك متطلبات اتفاق المنطقة الاقتصادية الأوروبية.

كانت مفاوضات الانضمام للاتحاد الأوروبى قد إنطلقت فى عام 2010 بعد عام من تقديم آيسلندا طلب الترشح في 16يوليو 2009، إلا أن المشهد السياسى الداخلى قد تغير عقب وصول الائتلاف اليميني المكون من حزبي الاستقلال والتقدم، إلى الحكم عام 2013، حيث علقت آيسلندا المفاوضات في سبتمبرمن نفس العام، و باءت كل محاولات بروكسل لثنيها عن اتخاذ القرار بالانسحاب.

و ناهيك عن الأزمة المالية التى تحيط بالاتحاد الأوروبي ، و الديون المتراكمة على بعض الدول الأعضاء ، إلا أن الخلافات بين الاتحاد وأيسلندا، تدور بالأساس حول قضية حصص الصيد، و هو أبرز قطاع في البلاد، و يأتى في مقدمة الأسباب التي جعلته حكومة آيسلندا تقرر سحب الترشح ، حيث ترفض القيود التي كان الاتحاد يرمي لفرضها عليها لتناسب سياسته المقررة.

وكانت المفوضية الأوروبية قد اتهمت آيسلندا بتطبيق سياسات الصيد الجائر في العام الماضي، وهددت بفرض عقوبات اقتصادية عليها.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
أشكروفت: بناء اقتصاد قوي في مصر خطوة هامة لمكافحة الإرهاب بالمنطقة

أشكروفت: بناء اقتصاد قوي في مصر خطوة هامة لمكافحة الإرهاب بالمنطقة

مساء dmc - د/ محمد فؤاد: مصر تمر بوضع استثنائي منذ 6 سنوات وقبلها كان رخاء اقتصادي قبل ثورة يناير

مساء dmc - د/ محمد فؤاد: مصر تمر بوضع استثنائي منذ 6 سنوات وقبلها كان رخاء اقتصادي قبل ثورة يناير

مساء dmc - مجدي طلبة: مصر بها كنوز كثيرة ومهيئة لتحقيق معدلات نمو اقتصادية غير عادية

مساء dmc - مجدي طلبة: مصر بها كنوز كثيرة ومهيئة لتحقيق معدلات نمو اقتصادية غير عادية

فيديو| عضو «التجارية الأمريكية»: لقاء السيسي وترامب ينعكس إيجابيا على الاقتصاد

فيديو| عضو «التجارية الأمريكية»: لقاء السيسي وترامب ينعكس إيجابيا على الاقتصاد