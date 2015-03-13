العلاج الدوائى وحده لا يكفى لخفض نسبة هرمون البرولاكتين

أرسلت قارئة تقول: أنا سيدة متزوجة منذ عام، ولم يحدث حمل إلى الآن، وكنت ألاحظ خروج إفرازات بيضاء من الثدى، وبعد الكشف وإجراء الفحوصات، أظهرت أنى أعانى من ارتفاع هرمون البرولاكتين بنسبة 46، ونصحنى الطبيب بتناول أقراص لخفض نسبة الهرمون، وبالطبع تناولتها إلى أن وصلت النسبة لـ8، ولكن منذ يومين لاحظت خروج الإفرازات من الثدى مرة أخرى، فما سبب تكرار هذا العرض؟

ويجيب عن سؤالها الدكتور جورج يواقيم، استشارى أمراض النساء والولادة قائلا: تناول العلاج وحدة لا يكفى لخفض نسبة هرمون البرولاكتين، ويجب التنبه على أن هناك العديد من العوامل الأخرى التى قد تعمل على زيادة نسبة هذا الهرمون مرة أخرى بعد انخفاضها.

وأهم تلك العوامل تتمثل فى تعرض الثدى للحركات الديناميكية، التى تساعد على تنشيط الغدد اللبنية وإعادة إفراز اللبن، وبالتالى ارتفاع نسبة الهرمون، فالضغط على الثدى أو تدليكه أثناء الاستحمام، أو ارتداء حمالة ثدى غير ملائمة، يعد من أهم الأسباب التى تعمل على تنشيط هرمون البرولاكتين.

لذا يجب تجنب التعرض لتلك العوامل، مع تكرار العلاج مرة أخرى، لحين انتظام نسبة الهرمون بشكل نهائى، وتوقف إفرازات الثدى.

أخصائى نساء: تحليل "البرولاكتين" يتم فى الـ3 أيام الأولى للدورة الشهرية