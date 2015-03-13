محلب يوجه الشكر للإعلاميين ويؤكد: اعذرونا إذا حدث منا تقصير (تحديث)

حرص المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء فور وصوله قرية الإعلاميين، على توجيه الشُكْر للإعلاميين على حضورهم لتغطية فعاليات المؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ، وللدور الذى ينتهجهه الإعلام فى هذا الحدث الأهم فى مصر

وأشار محلب إلى أهمية دور الإعلام فى نقل فعاليات المؤتمر بصورة شفافة، قائلًا "اعذرونا إذا حدث منا تقصير" ثم غادر محلب القاعة، وتولى الحديث ومتابعة المؤتمر والتفاعل مع الإعلاميين السفير حسام قاويش المتحدث الرسمى للمؤتمر.

إضافة:

وقال محلب فى كلمته فى المركز الصحفى: "أقدر لكم مشاركتكم ووجودكم، والكلمة أمانة، ومهمتكم نقل صورة المؤتمر الحضارية للعالم".

وأشار محلب إلى أن الحكومة بذلت جهدا كبيرا لتوفير كل ما يمكن من خدمات سواء للإعلاميين أو لرجال الأعمال أو المشاركين فى المؤتمر، وقال إنه من الطبيعى مع كل هذا الحشد الكبير من المشاركين أن يظهر قدر ما من أوجه التقصير وسيتم العمل على حلها سريعا.

وأضاف أنه تم تعيين السفير حسام القاويش المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء متحدثا باسم المؤتمر الاقتصادى، وسيقوم بعقد مؤتمرات صحفية بشكل متواصل لإطلاع الصحفيين على آخر الأخبار والتطورات الخاصة بالمؤتمر.

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