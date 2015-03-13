المتحدث باسم المؤتمر الاقتصادى: أكثر من 2500 مشارك من 83 دولة

قال السفير حسام القاويش، المتحدث باسم المؤتمر الاقتصادى، خلال مؤتمر صحفى على هامش المؤتمر، إننا سنواصل عقد المؤتمرات مع الإعلاميين لاطلاعهم أولا بأول بكل الأحداث.

وقال إن رئيس الوزراء حرص على توجيه الشكر للإعلاميين وسيكون هناك لقاء آخر برئيس الوزراء يومى السبت والأحد، لافتا إلى أن عدد المشاركين يزيد عن 2500 مشارك و775 شركة من 83 دولة.

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