محلب يستقبل أمير الكويت والوفد المرافق له بمطار شرم الشيخ

>ومن المقرر أن يبدأ المؤتمر بكلمة الافتتاح التى يلقيها الرئيس عبد الفتاح السيسى، ويليها كلمات باقى الوفود المشاركة فى المؤتمر، بواقع ثلاثة دقائق خصصت لكلمة كل وفد مشارك.
>ولى العهد السعودى: المملكة تقف بشكل دائم ومستمر مع استقرار مصر
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قادة العالم يتوافدون على المؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ..السيسى يستقبل رؤساء الدول ولقاء مرتقب مع محمد بن راشد.. محلب يستقبل نظيره الإثيوبى ورئيس وزراء لبنان..وانتظار وصول ولى العهد السعودى وأمير الكويت
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سلطان الجابر:الحضور الكبير بالمؤتمر الاقتصادى يعكس اهتمام العالم بنجاح مصر
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السيسى يستقبل محمد بن راشد ال مكتوم فى مطار شرم الشيخ
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السيسى يستقبل نظيره الفلسطينى بمطار شرم الشيخ للمشاركة فى المؤتمر الاقتصادى
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خطأ جون كيرى الكارثى فى كلمته: لابد أن نسعى جميعا لأجل مستقبل إسرائيل
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قصة أهم حدث اقتصادى فى تاريخ مصر الحديث.. بدأ بدعوة من العاهل السعودى الراحل لعقد مؤتمر للمانحين.. و"السيسى" طالب بتحويله إلى "دافوس" اقتصادى مصرى.. والحكومة تستعد بحزمة تحفيزات للمستثمرين
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الشركة الصينية المنفذة للقطار السريع ترصد استثمارات بـ10 مليارات دولار
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عرض فليم تسجيلى بمائدة إفطار "كيرى" يوضح التعاون بين مصر وأمريكا
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"جنرال إلكتريك": توريد 34 توربينا غازيا لمصر من إجمالى 46 توربينا
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مدير عام صندوق النقد الدولى تصل شرم الشيخ للمشاركة بالمؤتمر الاقتصادى
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