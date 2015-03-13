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موجز الصحافة العالمية: مصر تعرض بناء عاصمة إدارية بالمؤتمر الاقتصادى

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موجز الصحافة العالمية: مصر تعرض بناء عاصمة إدارية بالمؤتمر الاقتصادى موجز الصحافة العالمية: مصر تعرض بناء عاصمة إدارية بالمؤتمر الاقتصادى
تناولت الصحف العالمية الصادرة اليوم، الجمعة، موضوعات عديدة، وألقت الضوء على المؤتمر الاقتصادى المصرى.

وقالت صحيفة الفايننشيال تايمز البريطانية، إن بناء عاصمة إدارية جديدة لمصر خارج القاهرة سيكون المشروع الأكبر فى المؤتمر الاقتصادى الذى تبدأ أولى فعالياته اليوم الجمعة، حيث ستكشف المصرية عن خطة بناء المدينة الجديدة لعرض الفرص على المستثمرين.

وأشارت الصحيفة إلى أن الحكومة المصرية عازمة على بناء عاصمة إدارية جديدة خارج القاهرة، وسيتم تمويلها من المستثمرين الخليجيين، والأموال التى سيتم ضخها لتحفيز الاقتصاد المصرى الذى يعانى منذ أربع سنوات، لافتة إلى أن بناء العاصمة الإدارية الجديدة سيربط القاهرة بقناة السويس، حيث ستستوعب المدينة 7 ملايين نسمة، وستبنى على مساحة تقدر بـ700 ألف كيلومتر مربع لتصبح قريبة من مساحة سنغافورة، لتنقل إليها المبانى الإدارية الحكومية فى القاهرة فى محاولة لتقليل زحام المدينة.

وفى نفس السياق، قال د. سلطان الجابر، وزير الدولة الإماراتى ورئيس المكتب التنسيقى للمشروعات التنموية فى ، إن المستثمرين يعودون لمصر مع قيامها بإصلاح القوانين القديمة وتشجيع النمو، وذكر فى مقال بصحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، إن الإمارات مثل كل الدول العربية الأخرى لها نصيب من ميراث مساهمات مصر على مدار عقود للمنطقة والعالم، "فقد كنا، نحن الإماراتيون، أصدقاء وشركاء لمصر حتى من قبل مولد الإمارات، وحريصين على تعبئة الموارد البشرية والمالية العامة لصر خلال وقت حاجاتها، لأن استقرار مصر هو استقرارنا".

وتحدث الجابر عن المؤتمر الاقتصادى الذى تبدأ فعاليته، اليوم الجمعة فى مدينة شرم الشيخ، واستطرد إن المؤتمر الذى تشارك فيه الإمارات فرصة لحكومة مصر للحديث مباشرة لكبار المستثمرين العالميين عن الخطوات التى تم اتخاذها من أجل تنفيذ إصلاحات هيكلية وتعديل القوانين والإجراءات القديمة وخلق بيئة لتواصل أعمق، وقد تقدم مستثمرون كبار ومتعددو الجنسيات من مجلس التعاون الخليجى والولايات المتحدة وأوروبا بالتزامات طويلة المدى فى عدد من القطاعات الهامة فى الاقتصاد المصرى، والهدف من هذا المؤتمر هو تعزيز هذا الاتجاه.

وإليكم أهم الأخبار العالمية اليوم:

الفايننشيال تايمز: مصر ستعرض بناء عاصمة إدارية جديدة بالمؤتمر الاقتصادى
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وزير الدولة الإماراتى لـ "وول ستريت جورنال": حان الوقت ليظهر شركاء مصر الدوليون التزامهم الحقيقى بدعمها.. سلطان الجابر يؤكد: نؤمن بأهمية قوة القاهرة واستقرارها.. والحكومة تقوم بإصلاحات هيكلية صعبة
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أسوشيتدبرس: مؤتمر شرم الشيخ يعكس ثقة دولية فى اقتصاد واستقرار مصر
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بلومبرج: كيرى فى شرم الشيخ لتقديم الدعم الأمريكى للمؤتمر الاقتصادى
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"أسوشيتدبرس" ترصد أبرز المؤشرات الاقتصادية لمصر قبل إنطلاق مؤتمر شرم الشيخ
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هشام عز العرب: القطاع المصرفى منارة الاستقرار فى مصر
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الجارديان: على إسرائيل تغيير نتنياهو لمستقبل أفضل
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وزير التنمية الاقتصادية الروسى يعقد مؤتمرا صحفيا على هامش المؤتمر الاقتصادى
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مصر تحتل المركز الأول كوجهة مفضلة للسياح الروس خلال شهر فبراير
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أخبار مصر للساعة الواحدة..السيسى يستقبل قادة العالم بالمؤتمر الاقتصادى
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