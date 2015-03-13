معلومات مجلس الوزراء: غرفة عمليات لحل أى مشاكل تواجه المؤتمر الاقتصادى

أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، فى بيانه له اليوم، أن لديه غرفة عمليات مركزية منعقدة بشكل دائم ومستمر للعمل على تذليل كل العقبات والمشكلات، التى قد تواجه الوفود القادمة والمشاركة فى مؤتمر "دعم وتنمية الاقتصاد المصرى- مصر المستقبل"، المنعقد فى مدينة شرم الشيخ، والتى ستبدأ فعالياته اليوم الجمعة وسينتهى الأحد المقبل، لضمان نجاح المؤتمر وخروجه فى أبهى صوره وبالشكل الذى يليق بمكانة مصر.

جدير بالذكر أن غرفة العمليات مجهزة بكافة وأحدث أجهزة الاتصال اللازمة لمتابعة الموقف لحظة بلحظة، والتعرف على ما يظهر من مشكلات والتعامل معها، كما أنها متصلة بـ 27 غرفة عمليات فرعية فى محافظات الجمهورية وعدد كبير من الوزارات وتُشكل الغرفة فى حضور ممثلين عن أجهزة وهيئات الدولة المعنية.

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