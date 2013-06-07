إيمان البحر الدرويش يشارك بالغناء على منصة "القدس"

كتب : سهيلة حامد منذ 28 دقيقة

إيمان البحر درويش

أحيا الفنان إيمان البحر درويش، فعاليات المسيرة العالمية للقدس للتنديد بالاحتلال الاسرائيلي في الذكرى الـ 46 لاحتلال القدس، وصعد بالمنصة وقام بإلقاء إحدى أغانيه.

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