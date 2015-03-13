الرئيس يعقد لقاء رباعيا مع ملك الأردن والرئيس الفلسطينى وجون كيرى

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسى، سلسلة من اللقاءات قبل بدء أعمال مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري، حيث التقى بالعاهل الأردنى الملك عبد الله الثاني، ملك المملكة الهاشمية الأردنية.

وأعرب الرئيس عن تقديره لمشاركة جلالته فى أعمال المؤتمر، مثمناً مواقف المملكة الأردنية وتضامنها الكامل مع مصر.

ومن جانبه، أشاد الملك عبد الله بتنظيم المؤتمر والمشاركة الدولية الواسعة فيه، مؤكدا استمرار المواقف الأردنية الداعمة والمساندة لمصر فى جهودها نحو تحقيق التنمية الاقتصادية والاستقرار.

وصرح السفير علاء يوسف، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس استقبل كذلك وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى الذى أعرب عن ترحيب الولايات المتحدة بتنظيم المؤتمر، مشيداً بالقوانين الأخيرة التى أصدرتها الحكومة المصرية لتشجيع الاستثمار، ومؤكدا على أن هذه القوانين من شأنها جذب المزيد من المستثمرين وتحقيق طفرة فى عملية التنمية الاقتصادية.

كما أشار إلى أن المشاركة الأمريكية الواسعة والرفيعة فى فعاليات المؤتمر تؤكد على قوة العلاقات التى تربط بين البلدين وحرص الجانب الأمريكى على دفع الجهود التنموية فى مصر بما يعود بالنفع على استقرار المنطقة بأسرها.

وأضاف السفير علاء يوسف أن الرئيس عقد فى وقت لاحق اجتماعاً رباعياً مغلقاً ضم كل من العاهل الأردنى الملك عبد الله والرئيس الفلسطينى محمود عباس بالإضافة إلى وزير الخارجية الأمريكى جون كيري، حيث تناول الاجتماع سبل استئناف عملية السلام فى الشرق الأوسط وتوفير المناخ اللازم لدفع هذه العملية قدماً من أجل التوصل إلى سلام شامل وعادل فى المنطقة.

وقد شدد الرئيس خلال الاجتماع على ثوابت الموقف المصرى من القضية الفلسطينية، وخاصة بالنسبة لإقامة الدولة الفلسطينية وتحقيق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، مؤكدا فى هذا الصدد على أن مصر ستظل على موقفها الداعم للقضية الفلسطينية، ومساندتها لخيارات الشعب الفلسطينى ووقوفها الكامل إلى جانبه حتى تتم إقامة دولته المستقلة.

كما أكد الرئيس أن تحقيق السلام والاستقرار فى منطقة الشرق الأوسط من شأنه أن يعود بالخير والاستقرار على كافة دول المنطقة، وأن يفتح لها آفاق أرحب نحو المزيد من الرخاء والتنمية بما يساهم فى تحقيق آمال وطموحات شعوبها.