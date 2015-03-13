ولى العهد السعودى: الملك سلمان يتمنى التوفيق والسداد للرئيس السيسى

أكد الأمير مقرن بن عبد العزيز آل سعود ولى العهد نائب رئيس مجلس الوزراء السعودى وقوف المملكة الدائم والمستمر والداعم لتنمية واستقرار مصر الشقيقة وكل ما فيه خيرها وازدهارها.

وأوضح الأمير مقرن فى تصريح وكالة الأنباء السعودية "واس"، لدى وصوله مدينة شرم الشيخ لترؤس وفد المملكة المشارك فى مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - إن ترؤسه وفد المملكة يأتى فى إطار حرص المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين على تعزيز وتطوير العلاقات التاريخية الوثيقة بين البلدين.

وذكرت "واس"، أن الأمير مقرن أبدى تمنيات الملك سلمان لهذا المؤتمر بالتوفيق والسداد وأنه على ثقة بأن حكمة الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسى سيكون لها أعظم الأثر فى إنجاح أعمال هذا المؤتمر للارتقاء والنهوض بمسيرة الاقتصاد المصرى وتحقيق الأهداف السامية التى عقد من أجلها.

وكان الأمير مقرن وصل إلى مدينة شرم الشيخ اليوم لترأس وفد المملكة المشارك فى مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى، حيث كان فى مقدمة مستقبليه الرئيس عبد الفتاح السيسى.