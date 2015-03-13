الزمالك في الجونة - لقب غالي ورباعية أمام الأهلي

يعود نادي الزمالك مجددا لملعب الجونة والذي شهد تتويجه بكأس مصر عام 2013، من أجل مواجهة رايون سبورتس الرواندي في دور الـ32 من مسابقة الكونفيدرالية الإفريقية.

وعندما يستهل الفارس الأبيض مشواره الإفريقي هذا الموسم، سيخوض المباراة رقم 11 في تاريخه على ملعب الجونة..والذي خاض فيه 10 مباريات سابقة في ثلاث بطولات مختلفة.

الدوري

الزمالك لعب مرة على هذا الملعب أمام نادي الجونة في مسابقة الدوري وخسر 2-1 عام 2011 حين تقلصت حظوظه في الفوز بمسابقة الدوري المحلي مع العميد حسام حسن.

لقب الكأس

وحقق الزمالك على هذا الملعب لقب كأس مصر عام 2013 حين هزم وادي دجلة في المباراة النهائية 3-0 بأهداف محمود عبد الرازق شيكابالا وأحمد جعفر (2).

وكان قد تخطى على نفس الملعب كل من طنطا (4-0)، الإنتاج الحربي (3-0) وطلائع الجيش (2-1)، في مشواره نحو المباراة النهائية أمام دجلة.

لقب الكأس كان مهما للزمالك إذ كانت البطولة الأولى التي تدخل خزائن القلعة البيضاء منذ عام 2008 عندما توج بالبطولة نفسها.

رباعية القمة الإفريقية

وإذا كان الزمالك قد حقق لقب الكأس عام 2013 بالجونة، فإنه تلقى في نفس الملعب هزيمة قاسية أمام غريمه التقليدي الأهلي 4-2 في دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا في نفس العام.

فلقد خاض الفارس الأبيض وقتها أربع مباريات إفريقية على ملعب الجونة، فاز في إثنتين على كل من أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي وليوبار الكونغولي.

وأمام الأهلي، تعادل 1-1 في المباراة الأولى وخسر 4-2 في الثانية.

إجمالي مباريات الزمالك السابقة في الجونة 9 لقاءات، فاز في 6 وخسر في 2.