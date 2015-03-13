ضبط حشيش وسلاح أبيض و"بفرة" داخل زيارة مسجون بسوهاج

أحبط الملازم أول شريف مبارك ضابط وحدة مباحث مركز شرطة طما محاولة إدخال مخدرات وسلاح أبيض ودفتر بفرة لأحد المحتجزين بسجن المركز أثناء تفتيشه الأطعمة والمتعلقات الواردة إلى المحبوسين من ذويهم وحرر للمتهم بمحاولة إدخال المضبوطات المحضر اللازم وأحاله إلى النيابة .

تلقى اللواء إبراهيم صابر مساعد الوزير مدير أمن سوهاج تلقى بلاغا من نائبه لشمال المحافظة اللواء نادر أبادير أفاده فيه بتمكن ضابط مباحث طما من ضبط كمية من مخدر الحشيش وسلاح أبيض ودفتر بفرة أثناء تفتيشه لزيارة المحبوسين.

انتقل إلى مكان الواقعة العميد عمر الخطاب رئيس فرع بحث الشمال وتبين له بتمكن الضابط المذكور أثناء تفتيش "عاصم ط ع ط" - 33 عاما عامل مقيم بناحية مشطا - أثناء حضوره للمركز لزيارة "وليد ع ع" المحبوس احتياطياً على ذمة القضية رقم 842 إدارى المركز لسنة 2015 "مقاومة سلطات" عثر بداخل الأكياس التى بحوزته على علبة سجائر داخلها "5" قطع من مادة داكنة اللون يشتبه أن تكون حشيش ودفتر بفرة وسلاح أبيض "مطواة قرن غزال".

وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد إدخالها للمحبوس فتحرر له المحضر رقم 1088 إدارى المركز لسنة 2015 وإحالته إلى النيابة العامة التى باشرت التحقيق .