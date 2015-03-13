محافظ الجيزة : تطوير مساكن جزيرة الدهب وساقية مكي ومنطقة معهد الأبحاث بالوراق

استقبل الدكتور خالد زكريا العادلى محافظ الجيزة بديوان عام المحافظة فريق عمل برنامج التنمية بالمشاركة في المناطق الحضرية وهو أحد برامج التعاون بين الحكومتين المصرية والألمانية من خلال التعاون الانمائي الالماني لتطوير منطقتي مساكن جزيرة الدهب وساقية مكي بحي جنوب الجيزة و معهد الابحاث بالوراق ” خلف تيودور بلهارس” .

وأكد المحافظ خلال اللقاء أن المشروع يستهدف تحسين الظروف المعيشية والنهوض بالبنية التحتية المادية والإجتماعية والأقتصادية للمناطق المستهدفة والقضاء على البطالة ويتم اشراك الشباب والنساء ومنظمات المجتمع المدني بشكل فعال في عملية التخطيط واختيار المشروعات المنفذه حسب الإحتياجات الفعلية في إطار المشاركة المجتمعية .

وأضاف أن الأنشطة تركز على تحسين الخدمات في مجالات الصحة والتعليم وإدارة المخلفات الصلبة والانشطة الشبابية والبيئية على أن تتم اعداد قوائم باولويات التنفيذ طبقاً للاحتياج الفعلى لسكان كل منطقة بعد الدراسات التى تم إجرائها عن طريق فرق العمل بالمشروع ووحدات تطوير العشوائيات .

من جانبه قال جونتر فيهينبول منسق البرنامج خلال اللقاء الذى حضره نائبى المحافظ اللواء علاء الهراس والدكتورة منال عوض واللواء محمد الشيخ السكرتير العام وراضي أمين السكرتير المساعد أن البرنامج بدء تنفيذه عام 2004 ويمتد حتى 2018 ويشمل مناطق عشوائية بالقاهرة الكبرى” القاهرة , الجيزة , القليوبية ” بإجمالى تمويل 50 مليون يورو من الجهات المانحة منها الأتحاد الأوروبي ووزارة التعاون الإقتصادي والتنمية الالمانية ومؤسسة بيل ميلندا جيتس ووزارة التخطيط والتعاون الدولى .

وأضاف أن البرنامج يتم تنفيذه على عدة مراحل الاولى بدأت من 2004 وحتى 2007 والثانية من 2008 وحتى 2010 والحالية من 2010 وتمتد حتى 2018 وتستهدف أكثر من 2.5 مليون مواطن بالمناطق .

وأكد أن المرحلة الحالية تتضمن تنفيذ مشروعات بإجمالي تمويل 5.8 مليون يورو لـــــ4 مناطق بالقاهرة والجيزة .