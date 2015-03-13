بالصور .. ضاحي يجتمع مع وفد شركة صينية لبحث فرص الاستثمار فى مجال النقل

اجتمع، اليوم الجمعة، المهندس هانى ضاحى، وزير النقل، مع وفد من شركة شينا هاربر الصينية “الشركة الصينية الهندسية للموانئ” بمدينة شرم الشيخ وذلك لبحث فرص التعاون فى مجالات النقل المختلفة.

يأتى هذا فى إطار سلسلة الاجتماعات التى يعقدها المهندس هانى ضاحى، وزير النقل، على هامش المؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ لطرح الفرص الاستثمارية بمجال النقل على المستثميرين.

وصرح وزير النقل أنه خلال اللقاء تم استعراض الفرص الاستثمارية على الوفد الصينى الذى أبدى استعداده للاستثمار فى مجال النقل بمصر خاصة وأن مصر تتمتع بمناخ جاذب للاستثمار وباستقرار سياسى واقصادى كبير.

وأشار وزير النقل إلى أن الجانب الصينى أكد أنه رصد من 8 إلى 10 مليار دولار لاستثمار فى قطاع النقل المصرى خلال الـ5 سنوات المقبلة، وانه ابدى استعداده تمويل وتنفيذ مشروع القطار فائق السرعة من الإسكندرية إلى أسوان.

وأضاف وزير النقل أن العنصر الأساسي والهام للاستثمار في قطاع النقل هو وجود استراتيجية واضحة لهذا القطاع الحيوي في مصر حتى يستطيع المستثمر أن يتعرف بسهولة على الفرص الاستثمارية المطروحة والمتاحة والخطط والاحتياجات المستقبلية ضمن خطة مدروسة للتنمية المستدامة ، وهو ما قامت به الحكومة بالفعل من خلال وزارة النقل التي قدمت إستراتيجية استثمارية خلال السنوات المقبلة ستساهم فى زيادة الاقتصاد المصري وتوفر فرص عمالة كبيرة.