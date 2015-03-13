أخبار عاجلة

جامعة السويس: منى البرنس حصلت على «دورات رقص» بالخارج على نفقة الدولة -
بالصور.. وزير الإسكان يفتتح عددا من المشاريع الخدمية بسوهاج اليوم -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
الإبراشي لمقيم دعوى إسقاط حكم مصرية الجزيرتين: «أنت سعودي أكثر منهم» -
أسامة كمال: «اللي متغطي بأمريكا عريان».. وابن عمك الفتوة مش هيحميك مرتين -
أستاذة جامعة السويس: منتقدو رقصي وارتدائي المايوه «متأثرين بالفكر الوهابي» -
فيديو| بسبب المصري.. «المسابقات» نخاطب الزمالك لتقديم مباراة المقاصة -
بالفيديو.. خالد قمر يكشف «ألاعيب» شوقي السعيد الغريبة ضد المنافسين -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن فوائد البطاطس -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

بالصور .. ضاحي يجتمع مع وفد شركة صينية لبحث فرص الاستثمار فى مجال النقل

Google+ Print
بالصور .. ضاحي يجتمع مع وفد شركة صينية لبحث فرص الاستثمار فى مجال النقل بالصور .. ضاحي يجتمع مع وفد شركة صينية لبحث فرص الاستثمار فى مجال النقل

يجتمع مع وفد شركة شينا هاربر الصينية

اجتمع، اليوم الجمعة، المهندس هانى ضاحى، وزير النقل، مع وفد من شركة شينا هاربر الصينية “الشركة الصينية الهندسية للموانئ” بمدينة شرم الشيخ وذلك لبحث فرص التعاون فى مجالات النقل المختلفة.

يأتى هذا فى إطار سلسلة الاجتماعات التى يعقدها المهندس هانى ضاحى، وزير النقل، على هامش المؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ لطرح الفرص الاستثمارية بمجال النقل على المستثميرين.

وصرح وزير النقل أنه خلال اللقاء تم استعراض الفرص الاستثمارية على الوفد الصينى الذى أبدى استعداده للاستثمار فى مجال النقل بمصر خاصة وأن تتمتع بمناخ جاذب للاستثمار وباستقرار سياسى واقصادى كبير.

وأشار وزير النقل إلى أن الجانب الصينى أكد أنه رصد من 8 إلى 10 مليار دولار لاستثمار فى قطاع النقل المصرى خلال الـ5 سنوات المقبلة، وانه ابدى استعداده تمويل وتنفيذ مشروع القطار فائق السرعة من الإسكندرية إلى أسوان.

وأضاف وزير النقل أن العنصر الأساسي والهام للاستثمار في قطاع النقل هو وجود استراتيجية واضحة لهذا القطاع الحيوي في مصر حتى يستطيع المستثمر أن يتعرف بسهولة على الفرص الاستثمارية المطروحة والمتاحة والخطط والاحتياجات المستقبلية ضمن خطة مدروسة للتنمية المستدامة ، وهو ما قامت به بالفعل من خلال وزارة النقل التي قدمت إستراتيجية استثمارية خلال السنوات المقبلة ستساهم فى زيادة الاقتصاد المصري وتوفر فرص عمالة كبيرة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
الإبراشي لمقيم دعوى إسقاط حكم مصرية الجزيرتين: «أنت سعودي أكثر منهم»

الإبراشي لمقيم دعوى إسقاط حكم مصرية الجزيرتين: «أنت سعودي أكثر منهم»

فيديو| بسبب المصري.. «المسابقات» نخاطب الزمالك لتقديم مباراة المقاصة

فيديو| بسبب المصري.. «المسابقات» نخاطب الزمالك لتقديم مباراة المقاصة

«المصريين الأحرار» يكرم الأطباء والصيادلة المشاركين في القوافل الطبية

«المصريين الأحرار» يكرم الأطباء والصيادلة المشاركين في القوافل الطبية

بالفيديو.. الأهلي يوضح موقفه من لائحة كأس مصر: حاجة غريبة جدًا

بالفيديو.. الأهلي يوضح موقفه من لائحة كأس مصر: حاجة غريبة جدًا