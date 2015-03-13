ضبط سيارات سرفيس الأقاليم المخالفة بميدان رمسيس وشوارع القاهرة‎

شدد الدكتور جلال مصطفي سعيد محافظ القاهرة خلال اجتماعه الدوري بنواب المحافظ للمناطق الأربعة ، وقيادات المحافظة بإعادة الانضباط للشارع المصري وفرض القانون وتطبيقه بحزم علي الجميع ، مؤكداً علي اللواء منيب العزب مدير مشروع مواقف الإقاليم بمنع دخول سيارات الأقاليم إلي روض الفرج والكورنيش ، وأحمد حلمي ، وميدان رمسيس ، ومحيطه ، والشوارع الرئيسية بالمحافظة وإلزام قائدي السيارات بخط السير والمواقف المخصصة لهم بموقف عبود وموقف العاشر والتنسيق مع الإدارة العامة لمرور القاهرة والقائمين علي مواقف الأقاليم لتشديد الرقابة وإحكام السيطرة علي سيارات الإقاليم وضبط السيارات المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد سائقيها فورا وتطبيق القانون بحزم علي المخالفين.

وأكد اللواء منيب عزب أنه تم ضبط 720 مخالفة في شهر يناير وتحصيل 155 ألف جنية غرامة مخالفة و700 مخالفة في شهر فبراير وتحصيل 135 ألف جنية غرامة.

وأشار المحافظ علي اللواء عمرو جمجوم المدير التنفيذي لمشروع السرفيس بالقاهرة بتكثيف الحملات المرورية ومنع المواقف العشوائية بالتنسيق مع إدارة مرور القاهرة ، وعبر اللواء عمرو جمجوم انه تم ضبط 1436 مخالفة لسيارات السرفيس التي تعمل داخل القاهرة بميدان الأوبرا وشوارع القاهرة.

وأصدر المحافظ تعليماته لرؤساء الأحياء بضبط التوك توك والتحفظ عليه وعدم تسليمه لصاحبه إلا بعد دفع 1000 جنيه غرامه وتكثيف الحملات علي المقاهي المخالفة للقانون بكافة الأحياء وأعمال الإزالة للعقارات المخالفة لإعادة الانضباط إلي الشارع.

كما أكد المحافظ علي أهمية التعليم وإنشاء المدارس الجديدة لتخفيف الكثافة الطلابية ويتم تخصيص الأراضي التابعة لمحافظة القاهرة لبناء المدارس لوزارة التربية والتعليم فقط لأنها الجهة المنوط بها بناء المدارس وإن المحافظة لا تقوم بتخصيص الأرض للجمعيات الأهلية أو الخاصة وتستطيع الوزارة الاستعانة بأي من هذه الجمعيات وذوي الخبرة في العملية التعليمية متي شاءت أو عند الحاجة إلي ذلك.

وكلف المحافظ الأستاذة جيهان عبد الرحمن نائب المحافظ بتولي الإشراف علي هيئة تنشيط السياحة بالمحافظة وكذلك الإشراف علي لجنة متابعة المشروعات الاستثمارية.