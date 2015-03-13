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سفير تشيلى: شركة النفط "إيناب" ستستثمر 30 مليون دولار فى مصر (تحديث)

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سفير تشيلى: شركة النفط "إيناب" ستستثمر 30 مليون دولار فى مصر (تحديث) سفير تشيلى: شركة النفط "إيناب" ستستثمر 30 مليون دولار فى مصر (تحديث)
ذكرت وكالة رويترز نقلا عن سفير تشيلى، شركة النفط الحكومية إيناب ستستثمر 30 مليون دولار فى لمد خط أنابيب فى الصحراء الغربية. وقال سفير تشيلى لرويترز على هامش قمة شرم الشيخ الاقتصادية اليوم الجمعة إن شركة تابعة لشركة النفط الحكومية إيناب ستستثمر 30 مليون دولار فى مشروع لمد خط أنابيب بطول 90 كيلومترا فى الصحراء الغربية بمصر.

وقال خوسيه م. دو لا كروز إن خط الأنابيب سيتيح للشركة استخراج النفط من كشف جديد غربى القاهرة وبيعه للحكومة المصرية التى تواجه أزمة فى إمدادات الطاقة.
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