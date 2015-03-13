أخبار عاجلة

جامعة السويس: منى البرنس حصلت على «دورات رقص» بالخارج على نفقة الدولة -
بالصور.. وزير الإسكان يفتتح عددا من المشاريع الخدمية بسوهاج اليوم -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
الإبراشي لمقيم دعوى إسقاط حكم مصرية الجزيرتين: «أنت سعودي أكثر منهم» -
أسامة كمال: «اللي متغطي بأمريكا عريان».. وابن عمك الفتوة مش هيحميك مرتين -
أستاذة جامعة السويس: منتقدو رقصي وارتدائي المايوه «متأثرين بالفكر الوهابي» -
فيديو| بسبب المصري.. «المسابقات» نخاطب الزمالك لتقديم مباراة المقاصة -
بالفيديو.. خالد قمر يكشف «ألاعيب» شوقي السعيد الغريبة ضد المنافسين -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن فوائد البطاطس -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

حريق بكشك كهرباء بسوهاج .. والتحريات تنفي وجود شبهة جنائية‎

Google+ Print
حريق بكشك كهرباء بسوهاج .. والتحريات تنفي وجود شبهة جنائية‎ حريق بكشك كهرباء بسوهاج .. والتحريات تنفي وجود شبهة جنائية‎

صورة أرشيفية

تمكنت قوات الحماية المدنية بسوهاج من السيطرة على حريق نشب في كشك كهرباء بمنطقة التأمينات بناحية جهينة الغربية دائرة مركز جهينة، دون وقوع خسائر أو إصابات بشرية.

تلقي العميد حسين حامد، مدير المباحث الجنائية إخطاراً من الرائد أحمد نور، رئيس مباحث مركز جهينة بوجود حريق بناحية جهينة الغربية دائرة المركز.
> على الفور انتقل مأمور وضباط المركز وقوات الحماية المدنية وتمت السيطرة على الحريق وإخماده.

ودلت التحريات الأولية لعدم وجود شبهة جنائية في الحريق، نتج عن ذلك تلف بعض محتويات الكشك، وانقطاع الكهرباء عن المنطقة، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري في الواقعة وظروفها وملابساتها، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا