حريق بكشك كهرباء بسوهاج .. والتحريات تنفي وجود شبهة جنائية‎

تمكنت قوات الحماية المدنية بسوهاج من السيطرة على حريق نشب في كشك كهرباء بمنطقة التأمينات بناحية جهينة الغربية دائرة مركز جهينة، دون وقوع خسائر أو إصابات بشرية.

تلقي العميد حسين حامد، مدير المباحث الجنائية إخطاراً من الرائد أحمد نور، رئيس مباحث مركز جهينة بوجود حريق بناحية جهينة الغربية دائرة المركز.

> على الفور انتقل مأمور وضباط المركز وقوات الحماية المدنية وتمت السيطرة على الحريق وإخماده.

ودلت التحريات الأولية لعدم وجود شبهة جنائية في الحريق، نتج عن ذلك تلف بعض محتويات الكشك، وانقطاع الكهرباء عن المنطقة، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري في الواقعة وظروفها وملابساتها، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.