استنفار أمنى بالشرقية تحسباً لأى أعمال تخريبية لعناصر الإخوان

رفعت مديرية أمن الشرقية حالة الاستعداد القصوى للتصدى لأى أعمال تخريبية من قبل عناصر الإخوان الإرهابية، بعد إعلانهم الخروج اليوم فى مسيرات مناهضة للمؤتمر الاقتصادى فى شرم الشيخ.

وانتشرت القوات داخل مراكز وميادين الشرقية وفى محيط المنشآت الحيوية، خاصة مديرية الأمن والمحافظة والجامعة لتأمينها، كما جابت السيارات عدداً من الشوارع لبث حالة الطمأنينة بين الأهالى.

من جانبه أكد اللواء مليجى فتوح، مدير أمن الشرقية، أنه تم تعزيز كل الخدمات الأمنية أمام الكنائس والمستشفيات وديوان عام المحافظة والجامعة والبنوك والأماكن الحيوية فى مختلف مراكز المحافظة.

وشدد "فتوح" على أنه لن يسمح بأى حالة خروج عن القانون، مشيراً إلى أنه تم رفع درجة الاستعداد بمختلف الإدارات الأمنية التابعة للمحافظة، للتعامل مع أى خروج عن القانون.

وأوضح مدير الأمن أن هناك تنسيقا كاملا بين قوات الجيش والشرطة بالشرقية لتأمين المواطنين والمنشآت العامة، علاوة على وجود أكمنة ثابتة ومتحركة لفرض الحالة الأمنية، خاصة على الطرق العامة والرئيسية.