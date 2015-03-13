أخبار عاجلة

جامعة السويس: منى البرنس حصلت على «دورات رقص» بالخارج على نفقة الدولة -
بالصور.. وزير الإسكان يفتتح عددا من المشاريع الخدمية بسوهاج اليوم -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
الإبراشي لمقيم دعوى إسقاط حكم مصرية الجزيرتين: «أنت سعودي أكثر منهم» -
أسامة كمال: «اللي متغطي بأمريكا عريان».. وابن عمك الفتوة مش هيحميك مرتين -
أستاذة جامعة السويس: منتقدو رقصي وارتدائي المايوه «متأثرين بالفكر الوهابي» -
فيديو| بسبب المصري.. «المسابقات» نخاطب الزمالك لتقديم مباراة المقاصة -
بالفيديو.. خالد قمر يكشف «ألاعيب» شوقي السعيد الغريبة ضد المنافسين -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن فوائد البطاطس -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

الداخلية : ضبط 105 إرهابي متورط في ارتكاب أعمال عنف بأنحاء الجمهورية

Google+ Print
الداخلية : ضبط 105 إرهابي متورط في ارتكاب أعمال عنف بأنحاء الجمهورية الداخلية : ضبط 105 إرهابي متورط في ارتكاب أعمال عنف بأنحاء الجمهورية

وزارة الداخلية

أعلنت وزارة الداخلية ضبط 105 من عناصر جماعة الإخوان، متهمين فى قضايا اقتحامات أقسام ومراكز الشرطة والمشاركة فى أعمال عدائية والتحريض عليها على مستوى محافظات الجمهورية .

وقالت الداخلية فى بيان لها اليوم الجمعة ، إنه تم استهداف القيادات الوسطى لجماعة الإخوان الإرهابية والتنظيمات الموالية لها من المتهمين في قضايا اقتحامات أقسام ومراكز الشرطة والمشاركة فى أعمال عدائية والتحريض عليها على مستوى محافظات الجمهورية، فقد أسفرت تلك الجهود عن ضبط 67 من تلك العناصر من بينهم 47 مطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا ارتكاب أعمال عنف .

وأسفرت جهود الأجهزة الأمنية لإجهاض مخططات وتحركات أعضاء لجان العمليات النوعية بتنظيم الإخوان الإرهابى التى تستهدف قوات الشرطة والجيش والمنشآت الهامة تم ضبط 16 من أعضاء تلك اللجان ببعض المحافظات :”الجيزة والقليوبية والإسكندرية والدقهلية وكفر الشيخ والغربية والسويس ودمياط “.

وأوضحت الداخلية أن استمراراً للحملات الأمنية التي تستهدف ضبط العناصر المتورطة فى التحريض على أعمال عنف والمطلوبين على ذمة بعض القضايا فقد تم ضبط 22من تلك العناصر بمحافظات “القاهرة والجيزة والإسكندرية والبحيرة والمنوفية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء وسوهاج والأقصر”.
> ا ش ا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا