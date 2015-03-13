الداخلية : ضبط 105 إرهابي متورط في ارتكاب أعمال عنف بأنحاء الجمهورية

أعلنت وزارة الداخلية ضبط 105 من عناصر جماعة الإخوان، متهمين فى قضايا اقتحامات أقسام ومراكز الشرطة والمشاركة فى أعمال عدائية والتحريض عليها على مستوى محافظات الجمهورية .

وقالت الداخلية فى بيان لها اليوم الجمعة ، إنه تم استهداف القيادات الوسطى لجماعة الإخوان الإرهابية والتنظيمات الموالية لها من المتهمين في قضايا اقتحامات أقسام ومراكز الشرطة والمشاركة فى أعمال عدائية والتحريض عليها على مستوى محافظات الجمهورية، فقد أسفرت تلك الجهود عن ضبط 67 من تلك العناصر من بينهم 47 مطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا ارتكاب أعمال عنف .

وأسفرت جهود الأجهزة الأمنية لإجهاض مخططات وتحركات أعضاء لجان العمليات النوعية بتنظيم الإخوان الإرهابى التى تستهدف قوات الشرطة والجيش والمنشآت الهامة تم ضبط 16 من أعضاء تلك اللجان ببعض المحافظات :”الجيزة والقليوبية والإسكندرية والدقهلية وكفر الشيخ والغربية والسويس ودمياط “.

وأوضحت الداخلية أن استمراراً للحملات الأمنية التي تستهدف ضبط العناصر المتورطة فى التحريض على أعمال عنف والمطلوبين على ذمة بعض القضايا فقد تم ضبط 22من تلك العناصر بمحافظات “القاهرة والجيزة والإسكندرية والبحيرة والمنوفية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء وسوهاج والأقصر”.

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