انفجار قنبلتين وإبطال مفعول 4 آخرين أسفل أبراج كهرباء بالمنيا‎

سادت حالة من الذعر بين أهالي قرية تونا الجبل بمركز ملوى جنوب محافظة المنيا عقب انفجار “قنبلتين” أسفل برجين كهرباء جهد متوسط بالطريق الصحراوى الغربى الواقع جنوب مدخل تونا الجبل الصحراوى، مما أدى إلى حدوث خلل وتهتكات بجدار وهياكل الأبراج.

كما تمكنت قوات الأمن من إبطال مفعول 4 قنابل آخرين، تم العثور عليهم أسفل 4 ابرج كهرباء آخرين بنفس المكان.

كان اللواء محمد الهلباوى، مدير أمن المنيا، تلقى إخطارا من العقيد عصام جمال مأمور مركز شرطة ملوى، يفيد بتلقيه بلاغا بالعثور على 6 قنابل بدائية الصنع أسفل 6 ابراج كهرباء متوسطه الجهد بمدخل صحراوى قرية تونا الجبل، تم الدفع بخبراء المفرقعات لفحصه وتمشيط المنطقة.