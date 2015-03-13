القبض على 15 إخوانيا بالعاشر من رمضان وكفر صقر بحوزة أحدهم متفجرات

تمكنت الأجهزة الأمنية بالشرقية، اليوم الجمعة، من ضبط 15 من أعضاء جماعة الإخوان بالعاشر من رمضان وكفر صقر وضبط بحوزة أحدهم مواد معدة للتفجير داخل مسكنه بكفر صقر وجارى مناقشتهم من قبل الأجهزة الأمنية .

وكانت مأمورية مكبرة من الأجهزة الأمنية بالشرقية بالتنسيق مع جهاز الأمن الوطنى بالمحافظة ،من ضبط 15 من أعضاء جماعة الإخوان بمدينة العاشر من رمضان وكفر صقر ، وتم ضبط كمية من المتفجرات معدة للتفجير بمنزل أحد الأعضاء بكفر صقر .

يذكر أن مدينة العاشر من رمضان شهدت أول أمس ،سلسلة من التفجيرات أسفرت عن تفجير 3 أبراج ضغط عالى بطريق "بلبيس- العاشر "وطريق "مصر إسماعيلية الصحراوى، وبالحى 12 ط"بخسائر تقدر بحوالى 7 ملايين جنيه .