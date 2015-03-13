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ضبط إخوانى بـ3 بنادق آلية وخرطوش فى الوراق

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ضبط إخوانى بـ3 بنادق آلية وخرطوش فى الوراق ضبط إخوانى بـ3 بنادق آلية وخرطوش فى الوراق
ألقت مباحث الجيزة القبض على أحد عناصر جماعة الإخوان الإرهابية وبحوزته 3 بنادق إحداها "ميرى" مسروقة خلال أحداث الشغب التى تلت ثورة يناير.

كانت البداية بورود معلومات للواء محمود فاروق مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة تفيد بحيازة "ع.خ" أحد عناصر جماعة الإخوان بندقية آلية مسروقة من الشرطة خلال ثورة يناير إضافة إلى بندقيتين خرطوش يستخدمهما فى الاعتداء على قوات الأمن أثناء مسيرات الجماعة.

وبإعداد كمين له تمكن المقدم محمد أبو القاسم رئيس مباحث الوراق من ضبطه، وبحوزته بندقية آلية وبندقيتين خرطوش، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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مصر 365