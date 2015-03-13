القبض على عامل يدير ورشة لتصنيع الأسلحة النارية داخل منزله بالفيوم

تمكنت الأجهزة الأمنية بالفيوم من ضبط عامل حول منزله إلى ورشة لتصنيع الأسلحة، وتم ضبط أدوات التصنيع وعدد من الأسلحة محلية الصنع، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

كان اللواء يونس الجاحر مدير أمن الفيوم تلقى إخطارا من مباحث قسم شرطة الفيوم بضبط "محمد.ه.ع" 28 سنة عامل مقيم الشيخة شفا بندر الفيوم حال قيامه بإعداد منزله ورشة لتصنيع الأسلحة النارية محلية الصنع، حيث تم ضبط عدد (3) فرد خرطوش وأدوات التصنيع وعدد من الطلقات النارية داخل منزله.

وتبين أن المتهم محكوم عليه وهارب من قضية، وبالعرض على النيابة قررت حبسه (4) أيام على ذمة التحقيق.