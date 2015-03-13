مصرع طفلة إثر سقوطها من الطابق الرابع بمنزلها فى طنطا

لقيت طفلة تبلغ من العمر 4 سنوات مقيمة منطقة العجيزى أول طنطا مصرعها متأثرة بإصابتها بكسر بالجمجمة إثر سقوطها من بلكونة شقة سكنية بالطابق الرابع بمنطقة العجيزى، بعد أن اختل توازنها، تم نقلها لمستشفى مبارك العسكرى وأخطرت الشرطة بالواقعة.

تلقى اللواء عبد اللطيف الحناوى مدير المباحث الجنائية إخطارا من مأمور قسم أول طنطا يفيد بلاغ من مستشفى مبارك العسكرى بطنطا بوصول "نور محمد على" 4 سنوات مقيمة منطقة العجيزى أول طنطا مصابة بكسر بالجمجمة ووفاتها.

وبسؤال والدها أقر بأنه أثناء قيام نجلته باللهو ببلكونة الشقة بالطابق الرابع اختل توازنها وسقطت أرضا وحدثت إصابتها التى أودت بحياتها، وأفاد تقرير مفتش الصحة بوجود كدمات بالرأس وتجمع السائل أسفل فروة الرأس وتورم بأماكن متفرقة بالجسم ولا توجد شبهة جنائية وراء الواقعة، تحرر المحضر 3504 إدارى قسم أول طنطا، وصرحت النيابة العامة بدفن الجثة.