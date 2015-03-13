أخبار عاجلة

جامعة السويس: منى البرنس حصلت على «دورات رقص» بالخارج على نفقة الدولة -
بالصور.. وزير الإسكان يفتتح عددا من المشاريع الخدمية بسوهاج اليوم -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
الإبراشي لمقيم دعوى إسقاط حكم مصرية الجزيرتين: «أنت سعودي أكثر منهم» -
أسامة كمال: «اللي متغطي بأمريكا عريان».. وابن عمك الفتوة مش هيحميك مرتين -
أستاذة جامعة السويس: منتقدو رقصي وارتدائي المايوه «متأثرين بالفكر الوهابي» -
فيديو| بسبب المصري.. «المسابقات» نخاطب الزمالك لتقديم مباراة المقاصة -
بالفيديو.. خالد قمر يكشف «ألاعيب» شوقي السعيد الغريبة ضد المنافسين -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن فوائد البطاطس -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

مصرع طفلة إثر سقوطها من الطابق الرابع بمنزلها فى طنطا

Google+ Print
مصرع طفلة إثر سقوطها من الطابق الرابع بمنزلها فى طنطا مصرع طفلة إثر سقوطها من الطابق الرابع بمنزلها فى طنطا
لقيت طفلة تبلغ من العمر 4 سنوات مقيمة منطقة العجيزى أول طنطا مصرعها متأثرة بإصابتها بكسر بالجمجمة إثر سقوطها من بلكونة شقة سكنية بالطابق الرابع بمنطقة العجيزى، بعد أن اختل توازنها، تم نقلها لمستشفى مبارك العسكرى وأخطرت الشرطة بالواقعة.

تلقى اللواء عبد اللطيف الحناوى مدير المباحث الجنائية إخطارا من مأمور قسم أول طنطا يفيد بلاغ من مستشفى مبارك العسكرى بطنطا بوصول "نور محمد على" 4 سنوات مقيمة منطقة العجيزى أول طنطا مصابة بكسر بالجمجمة ووفاتها.

وبسؤال والدها أقر بأنه أثناء قيام نجلته باللهو ببلكونة الشقة بالطابق الرابع اختل توازنها وسقطت أرضا وحدثت إصابتها التى أودت بحياتها، وأفاد تقرير مفتش الصحة بوجود كدمات بالرأس وتجمع السائل أسفل فروة الرأس وتورم بأماكن متفرقة بالجسم ولا توجد شبهة جنائية وراء الواقعة، تحرر المحضر 3504 إدارى قسم أول طنطا، وصرحت النيابة العامة بدفن الجثة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365