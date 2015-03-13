ضبط المتهمين بقتل مزارع نتيجة الخلاف على ماكينة رى بدشنا

نجحت رجال فرع البحث الجنائى بنجع حمادى بالتنسيق مع ضباط مباحث مركز شرطة دشنا – تحت إشراف العقيد إبراهيم سليمان رئيس فرع البحث الجنائى - من ضبط المتهمين بقتل مزارع بسبب الخلاف على ماكينة رى بدشنا.

تلقى اللواء عادل عبد العظيم أيوب مدير أمن قنا إخطارا يفيد ضبط كلا من "عبد الجواد .ج" - مزارع - وابنيه "شحات" - 27 سنة عامل - ومحمد " - 28 عاطل - المتهمين فى واقعة المحضر 1669 جنح مركز دشنا لسنه 2015 بقتل "رمضان .ا" - 48 سنة مزارع - فى مشاجرة "ضرب أفضى الى موت "بسبب الخلاف معهعلى ماكينة رى وبإحالتهم الى النيابة باشرت معهم التحقيقات .