أخبار عاجلة

جامعة السويس: منى البرنس حصلت على «دورات رقص» بالخارج على نفقة الدولة -
بالصور.. وزير الإسكان يفتتح عددا من المشاريع الخدمية بسوهاج اليوم -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
الإبراشي لمقيم دعوى إسقاط حكم مصرية الجزيرتين: «أنت سعودي أكثر منهم» -
أسامة كمال: «اللي متغطي بأمريكا عريان».. وابن عمك الفتوة مش هيحميك مرتين -
أستاذة جامعة السويس: منتقدو رقصي وارتدائي المايوه «متأثرين بالفكر الوهابي» -
فيديو| بسبب المصري.. «المسابقات» نخاطب الزمالك لتقديم مباراة المقاصة -
بالفيديو.. خالد قمر يكشف «ألاعيب» شوقي السعيد الغريبة ضد المنافسين -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن فوائد البطاطس -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

ضبط المتهمين بقتل مزارع نتيجة الخلاف على ماكينة رى بدشنا

Google+ Print
ضبط المتهمين بقتل مزارع نتيجة الخلاف على ماكينة رى بدشنا ضبط المتهمين بقتل مزارع نتيجة الخلاف على ماكينة رى بدشنا
نجحت رجال فرع البحث الجنائى بنجع حمادى بالتنسيق مع ضباط مباحث مركز شرطة دشنا – تحت إشراف العقيد إبراهيم سليمان رئيس فرع البحث الجنائى - من ضبط المتهمين بقتل مزارع بسبب الخلاف على ماكينة رى بدشنا.

تلقى اللواء عادل عبد العظيم أيوب مدير أمن قنا إخطارا يفيد ضبط كلا من "عبد الجواد .ج" - مزارع - وابنيه "شحات" - 27 سنة عامل - ومحمد " - 28 عاطل - المتهمين فى واقعة المحضر 1669 جنح مركز دشنا لسنه 2015 بقتل "رمضان .ا" - 48 سنة مزارع - فى مشاجرة "ضرب أفضى الى موت "بسبب الخلاف معهعلى ماكينة رى وبإحالتهم الى النيابة باشرت معهم التحقيقات .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365