العثور على 3 عبوات هيكلية بشوارع أسيوط

سادت حالة من القلق بين أهالى مدينة أسيوط فور العثور على 3 أجسام غريبة بمناطق متفرقة بشوارع المدينة، وبالكشف عليها بواسطة قوات المفرقعات والحماية المدنية تبين سلبيتها.

كان قد تبلغ لقسم شرطة أول أسيوط من غرفة عمليات النجدة بالعثور على 3 أجسام غريبة الأولى أمام مطعم الناحل شارع 23 يوليو والثانية بمدخل ميدان المحطة امتداد الشارع ذاته والثالثة بمطلع كوبرى الجيش شارع الجيش الجميع دائرة القسم.

وبالانتقال والحماية المدنية وخبراء المفرقعات وبالفحص عقب اتخاذ التدابير الاحترازية وعمل كردون أمنى والتعامل معهم تبين أنها عبارة عن عبوات هيكلية كل منها عبارة عن [2] زجاجة عصير فارغة وعلبة ثقاب وصاروخ ألعاب نارية متوسط الحجم ملفوفة بشريط لاصق ملون، ولا تحتوى على أية مواد متفجرة.. وسلبية البلاغ (تم التحفظ عليها تحت تصرف النيابة).

وكلفت إدارة البحث بالتحرى حول الواقعة وضبط مرتكبها تنسيقاً وإدارة الأمن الوطنى بأسيوط.

>وجار تحرير المحضر اللازم.