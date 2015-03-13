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ضبط هارب من 5 أحكام بالسجن وبحوزته 8 طرب حشيش بالسويس

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ضبط هارب من 5 أحكام بالسجن وبحوزته 8 طرب حشيش بالسويس ضبط هارب من 5 أحكام بالسجن وبحوزته 8 طرب حشيش بالسويس
ضبطت قوات تأمين الطرق فى السويس اليوم الجمعة أعرابيا هاربا من أحكام قضائية بمنطقة موسى وبحوزته 8 طرب من مخدر الحشيش.

تلقى اللواء طارق الجزار مدير أمن السويس إخطارا من العقيد جمال عقل مدير تأمين الطرق بضبط شخص يقود سيارة بدون لوحات معدنية على طريق عيون موسى - رأس سدر بواسطة كمين متحرك على الطرق الصحراوية بين السويس والمحافظات وبتفتيش السيارة عثرت القوة بداخلها 8 طرب حشيش مخبأة أسفل الشنطة وزنت 1.8 كيلو جرام.

وبفحص المتهم تبين للعميد عاطف مهران مدير المباحث الجنائية أنه هارب من تنفيذ 5 أحكام قضائية بالسجن فى قضايا اتجار بالمخدرات وباستجوابه اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار فتحرر له المحضر اللازم فى قسم الجناين، وباشرت معه النيابة للتحقيق.

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مصر 365

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