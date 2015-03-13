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ضبط خلية إرهابية في الجيزة تستهدف منشآت الدولة وأبراج الكهرباء

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ضبط خلية إرهابية في الجيزة تستهدف منشآت الدولة وأبراج الكهرباء ضبط خلية إرهابية في الجيزة تستهدف منشآت الدولة وأبراج الكهرباء

أرشيفية

تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة من ضبط 3 عناصر كونت خلية إرهابية و4 من تنظيم الإخوان الإرهابى صادر بشأنهم قرارت بالضبط والإحضار .

كانت الأجهزة الأمنية قد واصلت جهودها فى تتبع ورصد الخلايا الإرهابية، وملاحقة وضبط العناصر الإرهابية الصادر بشأنها قرارات بالضبط والإحضار من قبل الجهات القضائية.

وتمكنت من ضبط ثلاثة من عناصر تنظيم الإخوان الإرهابى كونوا فيما بينهم خلية إرهابية تستهدف التعدى على المنشآت العامة والخاصة وإثارة الشغب والتحريض على أعمال العنف.. وهم كل من أشرف أحمد على عفيفى ، 44 سنة موظف ، مطلوب ضبطه وإحضاره فى قضيتى (إقتحام مركز شرطة العياط وإضرام النيران به , سرقة محتوياته) وهشام إبراهيم عويس عبدالحافظ – 19 سنة ، مطلوب ضبطه وإحضاره فى قضية ( تظاهر ) و حسين رجب حسين عبدالحافظ ، 19 سنة ، ومقيمين جميعاً بدائرة مركز شرطة العياط .

وبمواجهتهم إعترفوا بقيامهم بتكوين خلية إرهابية بالإشتراك مع ثلاثة أخرين ( محددين جارى العمل على ضبطهم ) وقيامهم بإرتكاب حادث تفجير برج كهرباء ضغط عالى بقرية المتانيا.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط ٤ من عناصر تنظيم الإخوان الإرهابى مطلوب ضبطهم وإحضارهم فى عدة قضايا متنوعة أبرزها تظاهر وقطع طرق وإرتكاب أعمال شغب.

ا ش ا

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