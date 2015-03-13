ضبط 3 أشخاص يتاجرون بأسطوانات البوتاجاز بالسوق السوداء بسوهاج‎

تمكنت قوات الأمن، من ضبط 3 أشخاص يتاجرون بأسطوانات البوتاجاز بالسوق السوداء وتجميع بونات خاصة لصرفها بقصد التربح بسوهاج‎.

تلقى اللواء ابراهيم صابر مدير امن سوهاج، اخطاراً بقيام حملة من ضباط إدارة مباحث التموين بإشراف العميد مدير إدارة البحث الجنائي وبالتنسيق مع العميد مساعد مدير الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية “لمنطقة جنوب الصعيد” ووكيل وزارة التموين.

وأسفرت عن ضبط هاني كرم بولس 27 سنة قائد السيارة رقم هـ ج أ 5916 وبصحبته المدعو عصام عادل قرقار 33 سنة ويقيمان دائرة مركز سوهاج لقيامهما بتجميع كميات من أسطوانات البوتاجاز لبيعها بالسوق السوداء ، وتم ضبط 49 أسطوانة بوتاجاز كبيرة الحجم بحيازتهما.

وتم ضبط ياسر محمد علي 41 سنة تاجر بوتاجاز ويقيم الشيخ خليفه – دائرة قسم أول سوهاج لقيامه بتجميع بونات خاصة بصرف أسطوانات البوتاجاز وبطاقات تموينية لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم ضبط مبلغ 12.709 جنيهاً متحصلات مالية من وراء ذلك .

وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة ، تم اتخاذ الإجراءات القانونية قبل المضبوطين .