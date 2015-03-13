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السيسي يستقبل زعماء العرب بمطار شرم الشيخ.. ويشيد بمشاركتهم في المؤتمر الاقتصادي

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السيسي يستقبل زعماء العرب بمطار شرم الشيخ.. ويشيد بمشاركتهم في المؤتمر الاقتصادي السيسي يستقبل زعماء العرب بمطار شرم الشيخ.. ويشيد بمشاركتهم في المؤتمر الاقتصادي

الرئيس عبدالفتاح

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الجمعة، بمطار شرم الشيخ الدولي، كلا من عمر البشير، رئيس جمهورية السودان، ومحمود عباس رئيس دولة فلسطين، وصاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبد العزيز، ولي عهد المملكة العربية ، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس مجلس الوزراء، وحاكم دبي، والدكتور يحيى بن محفوظ المنذري، رئيس مجلس الدولة العماني، وذلك في إطار مشاركتهم في أعمال مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المستقبل، الذي يعقد في شرم الشيخ خلال الفترة من 13 – 15 مارس الجاري.

وصرح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس السيسي رحب بضيوف مصر الأعزاء، معربًا عن تقديره لحرصهم على تلبية الدعوة لحضور أعمال المؤتمر، مشيرًا إلى أن هذه المشاركة من جانبهم تعد عاملاً رئيسًا في إنجاح المؤتمر.

وأشاد الرئيس بالمواقف الداعمة والمساندة للدول العربية الشقيقة ووقوفها المستمر إلى جانب مصر، مؤكدًا حرص مصر على تعزيز العمل العربي المشترك ومضاعفة الجهود، من أجل تحقيق طموحات الشعوب العربية في التنمية والاستقرار.

وقد أعرب ضيوف مصر الكرام عن سعادتهم بحضور المؤتمر وارتفاع مستوى المشاركة فيه من جانب عدد كير من الدول، فضلاً عن مجتمع الأعمال، مؤكدين مساندتهم لجهود مصر في دفع عملية التنمية الشاملة، وثقتهم الكاملة فى قدرة الشعب المصري وقيادته على مواجهة كل التحديات والمضي قدمًا في تحقيق التقدم المنشود.

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