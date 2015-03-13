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الخطبة الموحدة بأسيوط تتناول موضوع “بناء الأوطان وفضل الشهادة”

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الخطبة الموحدة بأسيوط تتناول موضوع “بناء الأوطان وفضل الشهادة” الخطبة الموحدة بأسيوط تتناول موضوع “بناء الأوطان وفضل الشهادة”

صورة أرشيفية

 

تناولت مساجد أسيوط، في خطبة اليوم الجمعة، موضوع ( بناء الأوطان وفضل الشهادة في سبيلها)، وقال الشيخ محمد العجمي وكيل وزارة الأوقاف ، أن رجال الأعمال جزء لا يتجزأ من المجتمع فإن عليهم حقوقا وواجبات للوطن الذي ينتمون إلية و يعيشون فيه ، و عليهم الإسهام فى بناء وطنهم و المسارعة إلى الوقوف بجانب أبنائه ، وذلك من خلال استثمار أموالهم لتنشيط الاقتصاد الوطني ، ومد يد العون من كل أفرادها.

وأكد وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط ، أن الواجب الوطني على رجال الأعمال وغيرهم العمل على تخفيف أعباء الحياة على غير القادرين من خلال استثمار الأموال بعمل مشروعات اقتصادية تسهم فى محاصرة ظاهرة البطالة من جميع جوانبها ، و إعمار الأرض ، قال الله تعالي :{ هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا }.

وأشار إلي إن الإعمار تكليف شرعي لتحقيق استمرارية الحياة البشرية ، ويتجلي ذلك التكليف بالنشاط الاقتصادي ، والمتمثل فى تحقيق المنافع التي تحقق هدف إعمار الأرض واستثمار مواردها ، لقول الرسول الكريم ” صلى الله عليه وسلم ” :{ من أحيا أرضا ميتة فله بها أجر وما أكلت العافية فله بها أجر } .

وأضاف الشيخ محمد العجمي ، أن دور رجال الأعمال المصريين وغيرهم من المستثمرين فى مساعدة لا يتحقق إلا عن طريق ضخ الأموال والاستثمارات لزيادة الدخل القوم للأمة العربية والإسلامية ، عن طريق فتح مشاريع وشركات ومصانع ، وخلق فرص عمل لأفراد المجتمع ، وكذلك المساهمة في دعم الاقتصاد الوطني .

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