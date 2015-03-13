مصرع وإصابة 7 أشحاص في تصادم سيارتين بسوهاج‎

لقي شخصين مصرعهما، واصيب 5 أخرين فى حادث تصادم سيارتين بأحد الطرق في سوهاج.

كان اللواء إبراهيم صابر مدير أمن سوهاج قد تلقي اخطاراً من مركز شرطة دار السلام بوقوع تصادم علي الطريق الزراعي الشرقي السريع بناحية أولاد يحيي ووجود متوفيين ومصابين .

وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء قيادة المدعو محمود عبد اللاه الضبع 30 سنة طبيب أسنان ويقيم بذات الناحية سيارة ملاكي سوهاج علي الطريق إختلت عجلة القيادة بيده واصطدم بسيارة اخري قيادة المدعو بدوي أبو الفضل حنفـي 37 سنة سائق ويقيم بناحية نجوع مازن – دائرة المركز .

ونتج عن الحادث وفاة كلاً من إسماعيل علي إبراهيم 23 سنة عامل ،ونادية علي إسماعيل 51 سنة ربة منزل، وإصابة كل من قائد السيارة الثانية ،و ياسمين علي إبراهيم 27 سنة ربة منزل ،و إسماعيل عاطف سيد 4 سنوات ،و محمد عاطف فايز 12 سنة تلميذ ،و أحمد فتوح عبد الحليم 13 سنة تلميذ) ويقيمون جميعاً بناحية نجوع مازن “بكسور وجروح وكدمات متفرقة بالجسم ، وتم نقل المتوفيين والمصابين لمستشفي سوهاج الجامعي.

وبسؤال المدعو عبد الناصر إبراهيم علي 47 سنة مدرس ويقيم بناحية نجوع مازن “أحد أهلية المتوفيين” أيد ما جاء بالفحص ونفي الشبهة الجنائية، وبتوقيع الكشف الطبي علي جثتي المتوفيين بمعرفة مفتش الصحة أفاد بعدم وجود شبهة جنائية فـي الوفاة وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك .

وتم رفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2561 جنح المركز لسنة 2015، وبالعرض علي النيابة العامة صرحت بدفن الجثتين .