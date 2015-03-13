كيري : أتطلع للمشاركة في اجتماعات حافلة بالعمل في شرم الشيخ

أعرب وزير الخارجية الأمريكي جون كيري الذي يزور مدينة شرم الشيخ الان للمشاركة في مؤتمر دعم و تنمية الاقتصاد مصر المستقبل عن تطلعه للمشاركة في اجتماعات حافلة بالعمل في المدينة .

وقال كيري في تغريده له على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي أنه سيركز في مباحثاته على الجهود الرامية لتحقيق الرخاء الشامل لجميع المواطنين في مصر والمنطقة.

وفي تغريده أخرى على تويتر قال أنه تقابل مع قادة الأعمال الأمريكيين العاملين في مصر لاستعراض مشاركة وثيقة بين صناع السياسة الخارجية الأمريكية ومهندسي الرخاء العالمي.

ومن جانبها أكدت السفارة الأمريكية في القاهرة أن الهدف من المؤتمر ليس فقط تحقيق الاستقرار للاقتصاد المصري, وأنما أيضا لاستكشاف الأمكانات الدفينة المهمة للاقتصاد المصري.