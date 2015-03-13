ضبط عاطل يتاجر في تذاكر القطارات بالسوق السوداء بالأقصر

تمكن ضباط شرطة النقل والمواصلات بمحافظة الأقصر من ضبط عاطل يتاجر في تذاكر القطارات بالسوق السوداء وبحوزته 9 تذاكر .

تلقي اللواء السيد جاد الحق، مساعد الوزير، مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات إخطار من مأمور قسم شرطة النقل والمواصلات بمحطة قطارات الأقصر، يفيد أنه أثناء مرور قوة من مباحث القسم برئاسة الرائد عصام رشوان رئيس مباحث سكة حديد الأقصر تم ضبط المدعو “أ.ع.ا”، عاطل ومتهم فى 11 قضايا بيع تذاكر سوق سوداء أثناء قيامه بالبيع لأحد المواطنين، وبتفتيشه عثر معه على 9 تذاكر و300 جنيه متحصلات بيع التذاكر.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات .