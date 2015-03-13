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بالصور .. رئيس مدينة الأقصر يقود حملة لإزالة إشغالات الطرق

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بالصور .. رئيس مدينة الأقصر يقود حملة لإزالة إشغالات الطرق بالصور .. رئيس مدينة الأقصر يقود حملة لإزالة إشغالات الطرق

قاد العميد أحمد نسيم رئيس مدينة الأقصر مساء أمس حملة مكبرة لإزالة إشغالات الطرق ومخالفات الباعة الجائلين .

شارك فى الحملة أفراد شرطة المرافق ومدير إدارة الرخص بالإدارة الهندسية والعلاقات العامة ومدير إدارة النظافة ونائب رئيس حي وسط ومدير ادارة الإنقاذ وعمال النظافة، والتي بدأت من ميدان أبو الحجاج متجهة إلى نهاية شارع المحطة وتمكنت من إزالة اشغالات المحال التجارية والكافيهات والمطاعم.

وشملت الحملة شارع السوق السياحى و شارع يوسف حسن وأخيرا الشارع الموازى لشارع مصلحة الضرائب العامة.

وأكد نسيم، علي أن هذه الحملات مستمرة بصفة دورية وعلى الجميع الإلتزام وعدم مخالفة القانون.

 

 

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