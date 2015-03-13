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الرئيس اليمني يثمن مواقف الإمارات تجاه بلاده

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الرئيس اليمني يثمن مواقف الإمارات تجاه بلاده الرئيس اليمني يثمن مواقف الإمارات تجاه بلاده

الرئيس اليمني عبدربه هادي منصور

ثمن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي مواقف دولة الإمارات التي وصفها بالمشرفة والدائمة تجاه بلاده في مختلف المواقف والظروف.

وقال الرئيس منصور هادي لدى لقائه في مقر إقامته بعدن القائم بأعمال سفارة الدولة خالد الحوسني ، أن دولة الإمارات لها بصمات وإسهامات في دعم اليمن على مختلف الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والتي كان أخرها الاستضافة الكريمة للجنة صياغة الدستور التي أنجزت مهامها في الدولة ، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية.

ومن جانبه أكد القائم بأعمال سفارة الدولة على موقف الامارات الداعم للشرعية الدستورية التي يمثلها الرئيس منصور هادي ، وحرصها على امن واستقرار ووحدة اليمن باعتبار أن أمن اليمن جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار المنطقة.

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