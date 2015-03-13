استشارى: التهاب الشعب الهوائية المتكرر يؤدى إلى الإصابة بأورام الرئة

عوامل تزيد من الإصابة بأمراض الرئة:

أمراض تزيد من مشاكل الرئة:

قد نتعرض لبعض العوامل التى تساعد على زيادة إصابتنا بأمراض وأورام الرئة، لكن دون أن ننتبه لها، لذلك سنوضح بعض المحظورات التى يجب تجنبها للحد من الإصابة بأمراض وأورام الرئة.>وفى هذا السياق يوصى الدكتور عاصم فؤاد العيسوى أستاذ مساعد أمراض الصدر كلية الطب جامعة المنوفية بالانتباه لبعض العوامل التى تساعد على زيادة الإصابة بأمراض وأورام الرئة، والتى منها التدخين الذى يعد سببا رئيسيا فى الإصابة بأورام الرئة، وتدخين الشيشة التى تساعد على انتقال الدرن ما يزيد من فرصة الإصابة، والتلوث البيئى الناتج عن عوادم السيارات والتعرض باستمرار للأتربة.>يشير د.عاصم العيسوى أن هناك بعض الأمراض التى ترفع فرص الإصابة بأمراض الرئة، كالالتهاب المتكرر للشعب الهوائية والضيق المتكرر فى الشعب، والحساسية المزمنة والسدة الرئوية، التى تنتج عن التعرض للأتربة والمواد التى تعمل على إثارة الصدر، واستنشاق بعض المواد الكيماوية المتناثرة فى الجو نتيجة التلوث البيئى.

لذا يوصى أستاذ مساعد أمراض الصدر حال ظهور هذه الأعراض بضرورة عمل الفحوصات اللازمة للاطمئنان على صحة الرئة، وهى تشمل: وجود كحة مزمنة، "تزييق" فى الصدر ووجود آلام شديدة بالصدر وزيادة فى ضربات القلب.

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