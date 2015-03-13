" بناء الأوطان وفضل الشهادة " خطبة جمعة موحدة بمساجد أسيوط

تناولت مساجد أسيوط، فى خطبة اليوم الجمعة، موضوع ( بناء الأوطان وفضل الشهادة فى سبيلها).

وقال وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط، الشيخ محمد العجمى، إن رجال الأعمال جزء لا يتجزأ من المجتمع وعليهم حقوقا وواجبات للوطن الذى ينتمون إلية و يعيشون فيه، و عليهم الإسهام فى بناء وطنهم و المسارعة إلى الوقوف بجانب أبنائه، وذلك من خلال استثمار أموالهم لتنشيط الاقتصاد الوطنى، ومد يد العون من كل أفرادها، حتى تتجاوز مصرنا الغالية – حفظها الله – الأزمات والشدائد والمحن التى تكاد تعصف باستقرارها، وحتى نعيد لها مكانتها اللائقة بين الأمم جميعا .

وأضاف العجمى، أن دور رجال الأعمال المصريين وغيرهم من المستثمرين فى مساعدة مصر لا يتحقق إلا عن طريق ضخ الأموال والاستثمارات لزيادة الدخل القوم للأمة العربية والإسلامية، عن طريق فتح مشاريع وشركات ومصانع، وخلق فرص عمل لأفراد المجتمع، وكذلك المساهمة فى دعم الاقتصاد الوطنى .