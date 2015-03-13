مواطنون يتظاهرون بمحيط القائد إبراهيم دعماً للمؤتمر الاقتصادى

نظم مواطنون بالإسكندرية مظاهرة عقب صلاة الجمعة، أمام مسجد القائد إبراهيم، وذلك لدعم المؤتمر الاقتصادى المنعقد حاليا بشرم الشيخ، بمشاركة عدد كبير من الدول العربية والأجنبية.

ورفع المتظاهرون لافتات كتبوا عليها "أهلا بالدول المشاركة فى المؤتمر الاقتصادى"، "نرحب بالدول المشاركة لدعم الاقتصاد"، "مصر أم الدنيا يحميها ربنا وولادنا يرفعوا راسنا" "يوم فى حب مصر" ورددوا هتافات "بنحبك يا سيسى.. إحنا وراك يا سيسى".

>