محافظ القاهرة يتفقد مشروع القاهرة الخديوية وشارع الألفى وعرابى غدا

يتفقد الدكتور جلال مصطفى سعيد محافظ القاهرة غدا، السبت، شارع الألفى وعرابى ومشروع تطوير القاهرة الخديوية، يعقبها جولة لتفقد سير الأعمال بالمطرية

جدير بالذكر أن الدكتور جلال السعيد محافظ القاهرة عقد أمس بمقر المحافظة، مع نوابه الخمسة للمحافظة ومتابعة ما تم تنفيذه من المشروع فى الميادين، وخاصة ميدان طلعت حرب والتحرير وميدان الالفى لاستعادة الشكل الجمالى للميدان وإعادته للتراث الموجود عليه فى وسط البلد حيث أن هذه المنطقة ثرية بالقيم المعمارية والعمرانية، والجمالية، والثقافية، والاقتصادية.

وتم تسجيل المنطقة كمنطقة تراثية طبقًا للقانون رقم 119 لسنة 2008، وتعد هذه المنطقة متحفا مفتوحا يستحق الحماية والحفاظ عليه حيث أعلنت محافظة القاهرة عن مشروع لإعادة تأهيل وتطوير التراث القديم بالقاهرة الخديوية، وتوقفت الأعمال فى 2011، وتسعى المحافظة حالياً لإعادة إحياء هذا المشروع، حيث تعمل على تطوير المنطقة كمركز ثقافى وسياحى حيوى، مع تأكيد هوية "القاهرة الخديوية" المعمارية والعمرانية التاريخية، وتم تقسيم مناطق العمل بالمشروع على عدة مراحل، المرحلة الأولى تشمل: ميدان التحرير، وشارع الألفى، وشارع قصر النيل، وميدان طلعت حرب، وميدان عابدين، ثم تطوير واجهات المبانى المطلة على الميدان، وتطوير واجهات مجمع التحرير.

محافظ القاهرة يعقد اجتماعا لمتابعة تقارير تطوير القاهرة الخديوية

>