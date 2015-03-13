الأكراد يتخذون الخطوات الأولى على طريق نبذ السلاح

وفقا لمعلومات استخباراتية، بدأت منظمة حزب العمال الكردستانى الانفصالية فى اتخاذ خطواتها الأولى للتخلى عن السلاح استجابة لدعوة زعيم المنظمة الانفصالية عبد الله أوجلان رغم بعض ردود الفعل السلبية من قادة المنظمة فى جبال قنديل بشمالى العراق.

وذكر الموقع الإليكترونى لصحيفة "صباح" التركية اليوم الجمعة أن اجتماع مجلس الوزراء الأخير برئاسة رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان بالقصر الرئاسى الجديد فى أنقرة ناقش التقارير الاستخباراتية الواردة المتعلقة بهذا الأمر، والتى تؤكد أن المنظمة الانفصالية بدأت فى جمع الأسلحة الخفيفة وإغلاق بعض مستودعات الأسلحة فى المدن التركية واتخاذ قرار بسحب الذخيرة إلى خارج تركيا.

>واتخذت حركة الشباب الثوريين التابعة للمنظمة الانفصالية قرارا بوضع حد لأنشطتها داخل المدن، ومنها عدم استخدام قنابل المولوتوف وقطع الطرق وجمع المساعدات المالية، فضلا عن عدم حفر الخنادق داخل القرى والبلدات لعرقلة انتقال سيارات الشرطة والوحدات العسكرية، وإغلاقها لأنها تضر بالحياة اليومية للمواطنين.

>وفى سياق متصل، أعلنت نائبة رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الشعوب الديمقراطية الكردى "برفين بولدان" عن تشكيل حزبهم لجنة متابعة مكونة من 16 شخص وفقا لتوصية الزعيمهم الانفصالى السجين أوجلان، مؤكدة أن أعضاء اللجنة سيزورون أوجلان فى معتقله فى جزيرة "إيمرالي" فى بحر مرمرة بغربى تركيا لتبادل الآراء حول عدد من المواضيع المتعلقة بعملية السلام الداخلى قبل اقتراب موعد عيد النيروز (الربيع) الكردى الشهر الجاري.

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