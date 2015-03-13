تصفيق وصيحات داعمة للسيسى بـ مسجد السلام عقب صلاة الجمعة

أثناء مغادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى، عقب صلاة الجمعة، ودعه المصلون من المواطنين وضيوف مصر فى المؤتمر الاقتصادى بالتصفيق والصيحات رافعين أياديهم تجاه الرئيس لمصافحته.

وحضر الخطبة والصلاة بمسجد السلام بمدينة شرم الشيخ، المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول صدقى صبحى وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور أشرف العربى وزير التخطيط، وعدد من الوزراء الحاليين والسابقين ومنهم هشام زعزوع وزير السياحة السابق.

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