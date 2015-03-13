وزير الأوقاف فى خطبة الجمعة: "السلام والاستثمار وجهان لعملة واحدة"

أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن الاستثمار أحد أهم منطلقات البناء والتنمية، وأن السلام والاستثمار وجهان لعملة واحدة، مشيرا إلى أن الاستثمار الحقيقى الصادق وتوزيع خريطة عادلة للاستثمار العالمى يسهم فى تحقيق العدالة الإنسانية ويحقق السلام العالمى، ويحد من الهجرة غير الشرعية من الدول الفقيرة والنامية إلى الدول الغنية والمتقدمة.

وقال "جمعة" خلال أداء خطبة الجمعة بمسجد السلام بشرم الشيخ، إنه حيث وجد الاستثمار كان العمل والإنتاج وكان الأمن والأمان، موجها كلامه إلى شباب الأمة الإسلامية، قائلا "ديننا دين العمل والإنتاج وإتقان العمل".

الجدير بالذكر أنه من المقرر أن يبدأ المؤتمر بكلمة الافتتاح التى يلقيها الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الجمعة، ويليها كلمات باقى الوفود المشاركة فى المؤتمر، بواقع ثلاثة دقائق خصصت لكلمة كل وفد مشارك.

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