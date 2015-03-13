مجلس الوزراء يوافق على طرح مشروعات المراكز اللوجستية بنظام حق الانتفاع

قال المهندس هانى ضاحى وزير النقل إن مجلس الوزراء وافق على طرح مشروعات الموانئ والمراكز اللوجستية بنظام حق الانتفاع ""b.o.t، على أن يكون ضمن تعديل القرار رقم لسنة 1996 المنظم لقواعد الموانئ التخصصية فى مصر بشان إضافة الموانئ الجافة ضمن الموانئ التخصصية.

وأضاف وزير النقل من شرم الشيخ لـ"اليوم السابع" أن هذا القرار سيعطى هيئة الموانئ الجافة التابعة للوزارة حرية التعاقد فى إنشاء المراكز اللوجستية، وأن هذا سينطبق على المركزين اللوجستيين اللذين ستطرحهما الهيئة فى 6 أكتوبر والعاشر من رمضان بتكفة استثمارية 18 مليون دولار.

من جانبه أفاد جمال حجازى رئيس هيئة الموانئ البرية والجافة بأن الهيئة بدأت فى اتخاذ الإجراءات التنفيذية لإنشاء الشركة التى ستدير المراكز اللوجستية، لافتا إلى أن الهيئة تشارك فى المؤتمر الاقتصادى بمشروع المركز اللوجستى لمدينة 6 أكتوبر والذى سيقام على مساحة 400 فدان ويستوعب 220 ألف حاوية سنويا كحد أدنى.

ولفت رئيس الموانئ البرية والجافة إلى أن الوزارة تلقت أكثر من 6 عروض من شركات عالمية فى الاستثمار فى المركز اللوجستى وإنشاء مصانع به المقرر إنشاؤه فى 6 أكتوبر، مشيرا إلى أن الهيئة حددت 9 مناطق سيقام عليها موانئ لوجستية فى محافظات مصر على رأسها ميناء العاشر من رمضان البرى ثانى ميناء سيتم طرحه عقب المؤتمر الاقتصادى وسيتم الترويج له.

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