ولى العهد السعودى: المملكة تقف بشكل دائم ومستمر مع استقرار مصر

أكد الأمير مقرن بن عبد العزيز آل سعود، ولى العهد نائب رئيس مجلس الوزراء السعودى، وقوف المملكة الدائم والمستمر مع كل ما فيه خير وازدهار واستقرار مصر وشعبها.

وجاء ذلك فى تصريح صحفى لدى وصوله شرم الشيخ لترؤس وفد المملكة المشارك فى مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى، مُعربًا عن سروره بالمشاركة فى المؤتمر، ونقل تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأوضح ولى العهد، فى تصريحاته التى نقلتها وكالة الأنباء السعودية أن ترؤسه وفد المملكة يأتى فى إطار حرص السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين على تعزيز وتطوير العلاقات التاريخية الوثيقة بين البلدين، وتأكيداً على موقف السعودية الداعم لتنمية واستقرار مصر، ومبدياً تمنيات خادم الحرمين الشريفين لهذا المؤتمر بالتوفيق والسداد، وإنه على ثقة بحكمة الرئيس السيسى التى سيكون لها أعظم الأثر فى إنجاح أعمال هذا المؤتمر للارتقاء والنهوض بمسيرة الاقتصاد المصرى وتحقيق الأهداف السامية التى عقد من أجلها.

السيسى يلتقى محمد بن راشد آل مكتوم قبل انطلاق مؤتمر شرم الشيخ اليوم

بالصور.. كيرى ينضم إلى مائدة وزراء الحكومة بحفل إفطار المؤتمر الاقتصادى

وزير الدولة الإماراتى لـ "وول ستريت جورنال": حان الوقت ليظهر شركاء مصر الدوليين التزامهم الحقيقى بدعمها.. سلطان الجابر يؤكد: نؤمن بأهمية قوة القاهرة واستقرارها.. والحكومة تقوم بإصلاحات هيكلية صعبة

محلب يستقبل نظيره الإثيوبى بمطار شرم الشيخ للمشاركة بالمؤتمر الاقتصادى

مائدة إفطار تجمع الجنزورى و7وزراء قبل ساعات من انطلاق المؤتمر الاقتصادى

أجندة المؤتمر الاقتصادى.. 20 جلسة تشهدها القاعة الرئيسية تبدأ بكلمة للرئيس السيسى.. و10 ورش عمل لطرح فرص الاستثمار.. وورشة خاصة لمشروعات تنمية قناة السويس.. وعشاء ترحيبى بدعم "السويدى إليكتريك"

مائدة إفطار تجمع الجنزورى و7وزراء قبل ساعات من انطلاق المؤتمر الاقتصادى

وزير الصحة يطرح مشروعين بالقمة الاقتصادية باستثمارات 1.4 مليار جنيه.. الأول تصنيع الحقن ذاتية التدمير باستثماراته 52 مليون دولار..والثانى إنتاج أدوية مشتقات الدم لتوفير 60 % من احتياجات "الألبيومين"

مهاب مميش: نركز على صناعات المنسوجات والبتروكيماويات وبناء وصيانة السفن والخدمات البحرية خلال المؤتمر الاقتصادى.. وقانون الهيئة مرن يسمح لها بالاستثمار.. 33 كراكة عملاقة تعمل بـ"تكريك القناة الجديدة"

>