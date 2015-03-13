استشارى أنف وأذن: عدم إزالة اللوزتين يؤدى للإصابة بالميكروب السبحى

إزالة اللوزتين فى سن كبير لا يوجد لها مضاعفات:

مضاعفات عدم إزالة اللوزتين:

الآلام ومشاكل اللوزتين، قد يعانى منها الكثيرون فى سن متأخرة، ويتجنب البعض الاتجاه للحلول الجراحية خوفا من التعرض لمضاعفات.>يقول الدكتور سمير فتحى الأشقر رئيس قسم جراحة الأنف والأذن والحنجرة بمستشفى جامعة القاهرة، إن إزالة اللوزتين فى سن كبيرة، ليس لها أى ضرر على الصحة، لأن عدم إزالتها يسبب العديد من المشاكل ويصيب بالميكروب السبحى، فمن الضرورى أن تتم إزالتها عند الشعور بالتعب، لافتا إلى أن هناك بعض الأعراض التى تعد دليلا على ضرورة إزالة اللوزتين، كارتفاع درجة الحرارة بشكل مستمر، أو ارتفاع الحرارة أكثر من 40 درجة مئوية، ووجود الآلام فى المفاصل والإصابة ببعض الأمراض الروماتيزمية، وذلك دليل على نشاط الميكروب السبحى.>يشير د.سمير فتحى الأشقر إلى أنه فى حالة وجود مضاعفات نتيجة التهاب اللوزتين وارتفاع نسبة الميكروب السبحى من 200 لأكثر، فيجب إزالة اللوزتين، ويأخذ المريض كورس البنسلين طويل المفعول وتكون مليون و200 ألف وحدة كل 15 يوما لمدة 6 أشهر، ثم بعد ذلك تتم إعادة تحليل نسبة الميكروب السبحى مرة أخرى، وإذا لم تقل عن 200 درجة يعاد كورس البنسلين مرة أخرى لمدة 6 أشهر.

يضيف رئيس قسم جراحة الأنف والأذن والحنجرة أنه فى حالة عدم إزالة اللوزتين تحدث مضاعفات تؤثر على صحة الإنسان، منها أمراض المفاصل والعظام والإصابة بالتهابات المخ والكلى، لذا قبل حدوث هذه المضاعفات يجب إزالة اللوزتين.

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